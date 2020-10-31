Названа лучшая валюта для сбережений в ноябре

Самой перспективной валютой для сбережений в ноябре может стать российский рубль, также инвесторам стоит обратить внимание на евро и китайский юань, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Может возникнуть такая ситуация, что лучшим инструментом сохранения средств в ноябре окажется пребывание в российском рубле. По нашим оценкам, на пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала 10%. В октябре рубль отбил часть потерь, однако фундаментальные основы российской экономики по-прежнему устойчивы, что при нормализации ситуации на внешней орбите способно еще упрочить позиции нацвалюты", — считает аналитик.

Если выбирать из основных мировых валют, то европейская имеет более устойчивые перспективы по сравнению с американской, сказал Зельцер.

"Темпы постпандемического восстановления европейской экономики выше американских. При благоприятном фоне валютная пара EUR/USD может в ближайшее время направиться выше 1,2", — полагает он.

Сильным фактором неопределенности для доллара являются и президентские выборы в США 3 ноября. По мнению большинства аналитиков, возможная победа демократа Джо Байдена может ударить по американской валюте.

По-прежнему интересно выглядит китайский юань на фоне практически полного восстановления деловой и потребительской активности в КНР после весенней вспышки коронавируса, сказал Зельцер.