Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.00
$
79.43
92.50
92.79
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.64
88.70
Индексы и котировки Brent
37.88
+0.19 Золото
1878.99
+0.06 РТС
1078.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1646
–0.0073
16.10
1.1719
27.10
19.10
05.10

Рубль ослаб в 40 тысяч раз со времен СССР 

Прайм и ещё 7 19 часов назад