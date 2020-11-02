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Ростом котировок открылись торги на бирже Гонконга 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Ростом котировок открылись торги на бирже Гонконга
Фото: Reuters
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже в понедельник открылась ростом котировок на фоне публикации данных об оживлении деловой активности в производственном секторе Китая. Индекс Hang Seng поднялся на 167 пунктов (0,69%) — до 24 274, свидетельствуют данные с сайта этой площадки.
Наибольшим спросом пользуются активы, связанные с автопромом и финансовым сектором. Почти на 9% подорожали акции китайского производителя автомобилей Geely Automobile — до 17,34 гонконгских доллара за бумагу. На 3,44% улучшились позиции Торгово-промышленного банка Китая — до 4,51 гонконгских доллара за единицу.
Положительная динамика также охватила акции компаний, специализирующихся на интернет-торговле. Министерство коммерции КНР сообщило в воскресенье, что за первые три квартала 2020 года объем розничных онлайн-продаж в стране вырос на 9,7% в годовом исчислении, до более чем 8 трлн юаней ($1,19 трлн).
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Рынки , Экономика , ICBC
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