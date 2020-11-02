Нефть дешевеет на 2-3%

Мировые цены на нефть в понедельник днем падают на рисках увеличения предложения на рынке при слабом спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.24 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,35% — до 37,05 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,91% — до 34,75 доллара за баррель.

Баланс спроса и предложения на нефтяном рынке серьезно беспокоит инвесторов, оказывая давление на цены. Опасения за переизбыток сырья усилились после того, как глава ливийской Национальной нефтяной компании (National Oil Corporation, NOC) сообщил о том, что добыча нефти в Ливии достигла уже в 800 тысяч баррелей в день, при этом страна намерена продолжить наращивать добычу в ближайшие месяцы до 1,3 миллиона баррелей в день.

При этом новый раунд карантинных ограничений в Европе влечет за собой снижение спроса на топливо. Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Во Франции число новых заражений, по данным на воскресенье, превысило 46 тысяч. Тем временем в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, суточный показатель заражений COVID-19 составил более 81 тысячи.

Неопределенность относительно итогов приближающихся президентских выборов в США также оказывает давление на инвесторов. Рынки опасаются, как тот или иной исход скажется на состоянии крупнейшей мировой экономики. Выборы пройдут уже 3 ноября. Соперниками являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден