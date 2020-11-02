Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,47% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 677,87 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,67% и равнялся 1 059,48 пункта.

Рухнувшая нефть будет давить на рублевые активы, отмечаетаналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов

«Перед открытием российских торгов в ноябре картина складывается нерадостная: более чем на 3% падает нефть, уйдя в район 36,7 долларов за баррель, — говорит эксперт. — Ситуация на нефтяном рынке негативная: европейские локдауны приведут к сокращению потребления топлива с одной стороны, а рост добычи прежде всего Ливией и Ираном способствует созданию профицита предложения с другой».

Теперь целью движения нефти является район 35 долларов за баррель, прогнозирует аналитик, не исключая, что нефть уйдет еще ниже, в том числе на усилении хеджирования нефтепроизводителями цен будущих поставок.