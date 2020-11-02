Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
80.30
$
79.90
93.55
93.69
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.64
88.70
Индексы и котировки Brent
37.25
+0.87 Золото
1886.79
+0.12 РТС
1066.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1640
–0.0131
19.10
1.1770
29.10
21.10
07.10

Курс доллара: курс доллара превысил 80 рублей 

RT на русском и ещё 41 2 часа назад
На открытии торгов в понедельник, 2 ноября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара повысился на 67 копеек — до 80,20 рубля.
Курс евро вырос на 72 копейки и составил 93,34 рубля.
Байден уронит рубль
RT на русском: последние новости
Курс евро вырос до 94 рублей Курс евро вырос до 94 рублей Как могут измениться курсы доллара и евро в ноябре Как могут измениться курсы доллара и евро в ноябре Курс евро поднялся выше 92 рублей Курс евро поднялся выше 92 рублей
Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть