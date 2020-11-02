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Курс доллара: курс доллара превысил 80 рублей
RT на русском
и
ещё 41
2 часа назад
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На открытии торгов в понедельник, 2 ноября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара повысился на 67 копеек — до 80,20 рубля.
Курс евро вырос на 72 копейки и составил 93,34 рубля.
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Сравнение кредитов
Экономика
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Рынки
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