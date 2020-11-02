Рубль обвалился 

Курс доллара по отношению к рублю достиг максимальной отметки за семь месяцев. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня на открытии торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 80 рублей. В последний раз она стоила столько 30 марта. Одновременно с этим на открытии торгов опустились и российские биржевые индексы: индекс Мосбиржи — на 0,35%, индекс РТС — на 0,42%.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», экономист Евгений Надоршин высказал мнение, что к концу года доллар будет стоить 85 рублей, а в настоящее время непосредственное влияние на курс российской валюты оказывает неопределенность, вызванная выборами президента США.
В первой половине сентября экономист Михаил Делягин заявил, что после президентских выборов вялотекущая гражданская война в США может перейти в горячую фазу, в результате чего возникнут социально-экономические потрясения, которые приведут к падению курса доллара до 50 рублей.
Тогда же экономистка Диана Степанова заявила, что курс рубля уже никогда не вернется к 60-и за доллар, потому что нефть больше никогда не будет стоить 100 долларов за баррель, а курс российской валюты прежде всего зависит от котировок на рынке углеводородов. Она спрогнозировала продолжение плавной девальвации рубля.