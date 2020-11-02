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Евро обновил рекорд за 6 лет 

Павел Тиунов 2 часа назад
Евро обновил рекорд за 6 лет
Фото: ТАСС
Курс евро «перешагнул отметку» в 93,7 рубля, сообщает Telegram-канал РИА Новости. Последний раз европейская валюта достигала аналогичного показателя в декабре 2014 года.
2 ноября СМИ сообщили, что курс доллара превысил 80 рублей, обновив максимум с марта текущего года. Аналитики отметили, что параллельно с подорожанием иностранных валют снизились российские биржевые индексы: индекс Мосбиржи — на 0,35%, индекс РТС — на 0,42%.
Эксперты сходятся во мнении, что наибольшее влияние на состояние российского рубля оказывает неопределенность, вызванная президентскими выборами в США. Так, экономист Евгений Надоршин предсказал подорожание доллара до конца года до 85 рублей.
Финансовый аналитик Михаил Делягин предположил, что в следующем году американскую национальную валюты ждет «крах». Обрушение курса, по его мнению, будет вызвано гражданской войной в США, которая после выборов «перейдет в горячую фазу». В результате доллар, уверен эксперт, будет стоить не дороже 55 рублей.
С Делягиным поспорила экономистка Диана Степанова, которая заявила, что доллар никогда не подешевеет до 60 рублей, поскольку цены на нефть никогда не вернутся к прежним значениям. Она подчеркнула, что стоимость рубля в первую очередь завязана на стоимости «черного золота». По ее мнению, в будущем российская валюта продолжит свое падение.
По словам экономиста Максима Бланта, девальвации рубля уже привела к оттоку капитала из страны, падению реального уровня доходов граждан РФ. Также удешевление нацвалюты спровоцировало рост кредитной задолженности россиян, что, по его мнению, провоцирует социальное напряжение в стране.
Видео дня. Повышение цен называют причиной возросшего спроса в магазинах
Комментарии 1
Рынки , Диана Степанова , Евгений Надоршин , Михаил Делягин , РИА Новости
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