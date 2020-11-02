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Курс евро: курс евро вырос до 94 рублей

RT на русскомиещё 16
1 час назад
Курс евро в ходе торгов вырос до отметки в 94 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс евро вырос до 94 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По состоянию на 10:46 мск курс доллара вырос на 1,28 рубля — до 80,81 рубля.
Курс евро увеличился на 1 рубль 36 копеек и составил 93,98 рубля.
Рынки,Московская биржа,Доллар,Евро,
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