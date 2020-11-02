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Азиатские биржи закрылись ростом до 1,5% 

Прайм 54 минуты назад
Азиатские биржи закрылись ростом до 1,5%
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник поднялись в пределах 1,5%, сильная статистика по Китаю поддержала настроения трейдеров, свидетельствуют данные торговых площадок.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02%, до 3225,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,15%, до 2223,39 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,46%, до 24460,01 пункта, южнокорейский KOSPI — также на 1,46%, до 2300,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,4%, до 5951,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,39%, до 23295,48 пункта.
Сильная внутренняя статистика по промышленности Китая поддержала ожидания рынков по восстановлению экономики. По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре неожиданно вырос до 53,6 пункта с 53 пунктов месяцем ранее, хотя аналитики ожидали сохранения показателя к предыдущему месяцу.
Рынки продолжают следить за ситуацией в США и Европе. В США 3 ноября пройдут президентские выборы, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
В Европе при этом начинают вновь ужесточать карантин на фоне данных о рекордном росте новых случаев заражения за сутки. Так, ограничительные меры были приняты или вступили в силу в Великобритании, Италии, Австрии и Германии.
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