Назван худший для рубля итог выборов в США

Наталью Орлову. Американские выборы нового президента являются одним из главных факторов, который давит на российский рубль, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на главного экономиста Альфа-банка

Она считает, что наиболее негативным сценарием для российской валюты является возможная неопределённость после выборов нового президента США.

"Есть простые сценарии: просто победа Трампа или просто победа Байдена. Но между ними еще есть промежуточный сценарий: например, победа Байдена, которая оспаривается, и на следующие три месяца Америка уходит в состояние каких-то юридических разбирательств. Сценарий неопределенности для рынков будет хуже, чем победа кого-либо", — пояснила она.

Орлова подчеркнула: победа Трампа будет более благоприятным сценарием для рубля.

"На валютном рынке при текущей цене на нефть фундаментальное значение курса составляет 73-74 руб. к доллару, все что сверху — это премия за риск. За санкционный, за геополитический риск. В случае победы Трампа мы увидим не столько укрепление рубля, сколько снижение его чувствительности к глобальным беспокойствам. В случае победы Байдена есть вероятность, что эта премия будет увеличиваться: если сейчас она составляет семь рублей к доллару, то в 2018 году она доходила до 15. Дальше все будет зависеть от информации от Байдена по поводу его взаимоотношений с Россией", — пояснила она и добавила, что помимо избирательного процесса в США, на российский рубль будет оказывать влияние и настроение на мировом рынке.

"Понятно, что рубль не может следовать отдельно от движения других валют: повышающиеся риски введения жестких карантинов, расширение применения карантинных мер в развитых странах, это тот фактор, который косвенно влияет на российский валютный рынок. Фактически, мы говорим о сочетании двух факторов: чисто российского риска из-за санкций и ухудшении настроя на глобальных рынках", — подытожила экономист.

Напомним, что выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября. Два претендента от двух партий: Джо Байден и действующий глава государства — Дональд Трамп.