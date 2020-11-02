Ещё
Далее:
Читайте также:
В главной роли Константин Хабенский
В главной роли Константин Хабенский Смотреть все ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
80.35
$
80.49
93.55
93.79
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
37.27
+0.08 Золото
1889.93
+0.08 РТС
1066.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1649
–0.0121
19.10
1.1770
29.10
21.10
07.10

Эксперт назвала худший для рубля итог выборов в США 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Назван худший для рубля итог выборов в США
Фото: ТАСС
Американские выборы нового президента являются одним из главных факторов, который давит на российский рубль, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на главного экономиста Альфа-банка Наталью Орлову.
Она считает, что наиболее негативным сценарием для российской валюты является возможная неопределённость после выборов нового президента США.

"Есть простые сценарии: просто победа Трампа или просто победа Байдена. Но между ними еще есть промежуточный сценарий: например, победа Байдена, которая оспаривается, и на следующие три месяца Америка уходит в состояние каких-то юридических разбирательств. Сценарий неопределенности для рынков будет хуже, чем победа кого-либо", — пояснила она.

Орлова подчеркнула: победа Трампа будет более благоприятным сценарием для рубля.

"На валютном рынке при текущей цене на нефть фундаментальное значение курса составляет 73-74 руб. к доллару, все что сверху — это премия за риск. За санкционный, за геополитический риск. В случае победы Трампа мы увидим не столько укрепление рубля, сколько снижение его чувствительности к глобальным беспокойствам. В случае победы Байдена есть вероятность, что эта премия будет увеличиваться: если сейчас она составляет семь рублей к доллару, то в 2018 году она доходила до 15. Дальше все будет зависеть от информации от Байдена по поводу его взаимоотношений с Россией", — пояснила она и добавила, что помимо избирательного процесса в США, на российский рубль будет оказывать влияние и настроение на мировом рынке.

"Понятно, что рубль не может следовать отдельно от движения других валют: повышающиеся риски введения жестких карантинов, расширение применения карантинных мер в развитых странах, это тот фактор, который косвенно влияет на российский валютный рынок. Фактически, мы говорим о сочетании двух факторов: чисто российского риска из-за санкций и ухудшении настроя на глобальных рынках", — подытожила экономист.
Напомним, что выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября. Два претендента от двух партий: Джо Байден и действующий глава государства — Дональд Трамп.
Видео дня. Повышение цен называют причиной возросшего спроса в магазинах
Прайм: последние новости
В Кремле рассказали, как импортозамещение влияет на динамику цен в России В Кремле рассказали, как импортозамещение влияет на динамику цен в России Эксперт предсказал обрушение рубля из-за Байдена Эксперт предсказал обрушение рубля из-за Байдена Эксперты дали прогноз по курсу доллара до выборов в США Эксперты дали прогноз по курсу доллара до выборов в США
Комментарии
Рынки , Экономика , Джозеф Байден , Наталья Орлова , Дональд Трамп , Альфа-банк , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение