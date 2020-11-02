Рублю предрекли дальнейших крах 

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На фоне предвыборной кампании в США и падения спроса на нефть курс американской валюты может достигнуть отметки в 82 рубля. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Прайм».

По словам руководителя аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, «массовые карантины в Европе застали всех врасплох».

«Они стали фактором провала рынка нефти, который потянул за собой и курс рубля», — пояснил он.

На курсе российской валюты скажутся и возможные обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы президента США, которые состоятся 3 ноября, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов

«Кроме того, Байден, который пока лидирует в предвыборной гонке, готов отменить санкции против Ирана, что давит на нефть», — пояснил он.

Эксперт высказал мнение, что доллар закрепится около отметки 80 рублей и может «протестировать» планку в 82 рубля. Рост курса евро будет слабее, уверен он.

«Рамблер» писал, что 2 ноября курс доллара превысил 80 рублей, обновив максимум с марта текущего года. А курс евро «перешагнул отметку» в 93,7 рубля, обновив рекорд 2014 года. Аналитики отметили, что параллельно с подорожанием иностранных валют снизились российские биржевые индексы: индекс Мосбиржи — на 0,35%, индекс РТС — на 0,42%.