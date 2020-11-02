Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
80.35
$
80.49
93.55
93.79
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
37.27
+0.08 Золото
1889.93
+0.08 РТС
1066.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1649
–0.0121
19.10
1.1770
29.10
21.10
07.10

Рублю предрекли дальнейших крах 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Рублю предрекли дальнейших крах
Фото: ТАСС
На фоне предвыборной кампании в США и падения спроса на нефть курс американской валюты может достигнуть отметки в 82 рубля. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Прайм».
По словам руководителя аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, «массовые карантины в Европе застали всех врасплох».

«Они стали фактором провала рынка нефти, который потянул за собой и курс рубля», — пояснил он.

На курсе российской валюты скажутся и возможные обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы президента США, которые состоятся 3 ноября, отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Кроме того, Байден, который пока лидирует в предвыборной гонке, готов отменить санкции против Ирана, что давит на нефть», — пояснил он.

Эксперт высказал мнение, что доллар закрепится около отметки 80 рублей и может «протестировать» планку в 82 рубля. Рост курса евро будет слабее, уверен он.
«Рамблер» писал, что 2 ноября курс доллара превысил 80 рублей, обновив максимум с марта текущего года. А курс евро «перешагнул отметку» в 93,7 рубля, обновив рекорд 2014 года. Аналитики отметили, что параллельно с подорожанием иностранных валют снизились российские биржевые индексы: индекс Мосбиржи — на 0,35%, индекс РТС — на 0,42%.
Видео дня. Повышение цен называют причиной возросшего спроса в магазинах
Комментарии 3
Рынки , Сергей Суверов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение