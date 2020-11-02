Кремль отреагировал на обвал рубля

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В Кремле прокомментировали ситуацию на валютном рынке 

RT на русском и ещё 10 3 часа назад
Макроэкономическую стабильность в России удаётся поддерживать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на валютном рынке.

«Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике.
Курс евро вырос до 94 рублей
Он подчеркнул, что «в целом, если говорить о макростабильности, то её удаётся поддерживать».
2 ноября курс доллара в ходе торгов превысил 80 рублей, евро вырос до 94 рублей.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что важна предсказуемость и стабильность курса рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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