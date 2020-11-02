Кремль отреагировал на обвал рубля 

Волатильность курса рубля все меньше влияет на динамику изменения цен в России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», на открытии торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с 30 марта, а курс евро — 93,7 рубля впервые с декабря 2014 года.
«Психологические отметки пробиваются», — констатировал Песков.
По его словам, в настоящее время все мировые валюты находятся под давлением ряда обстоятельств, в том числе изменения цен на нефть и динамики потребления энергоресурсов. При этом он подчеркнул, что Центральный банк и экономический блок правительства минимизируют волатильность курса рубля своими усилиями и делают все необходимое для обеспечения и поддержки макростабильности.
«Абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получают доходы в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, волатильность все меньше влияет на динамику изменения цен», — сообщил официальный представитель Кремля.
В середине октября экономистка Диана Степанова заявила, что курс рубля уже никогда не вернется к 60-и за доллар, потому что нефть больше никогда не будет стоить 100 долларов за баррель, а курс российской валюты прежде всего зависит от котировок на рынке углеводородов. Она спрогнозировала продолжение плавной девальвации рубля.