Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Смотреть ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
80.35
$
80.49
93.55
93.79
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
37.27
+0.08 Золото
1889.93
+0.08 РТС
1066.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1649
–0.0121
19.10
1.1770
29.10
21.10
07.10

Кремль отреагировал на обвал рубля 

Артём Кульша 2 часа назад
Волатильность курса рубля все меньше влияет на динамику изменения цен в России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», на открытии торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с 30 марта, а курс евро — 93,7 рубля впервые с декабря 2014 года.

«Психологические отметки пробиваются», — констатировал Песков.

По его словам, в настоящее время все мировые валюты находятся под давлением ряда обстоятельств, в том числе изменения цен на нефть и динамики потребления энергоресурсов. При этом он подчеркнул, что Центральный банк и экономический блок правительства минимизируют волатильность курса рубля своими усилиями и делают все необходимое для обеспечения и поддержки макростабильности.
Курс евро вырос до 94 рублей

«Абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получают доходы в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, волатильность все меньше влияет на динамику изменения цен», — сообщил официальный представитель Кремля.

В середине октября экономистка Диана Степанова заявила, что курс рубля уже никогда не вернется к 60-и за доллар, потому что нефть больше никогда не будет стоить 100 долларов за баррель, а курс российской валюты прежде всего зависит от котировок на рынке углеводородов. Она спрогнозировала продолжение плавной девальвации рубля.
Комментарии 189
Рынки , Видео , Диана Степанова , Дмитрий Песков , Московская биржа , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение