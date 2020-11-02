Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
80.30
$
80.68
93.51
93.90
Прогноз
09.11 – 16.11
$
78.78
92.49
Индексы и котировки Brent
38.67
+0.31 Золото
1893.10
+0.03 РТС
1066.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1625
–0.0145
19.10
1.1770
29.10
21.10
07.10

В России оценили риск обвала цен на нефть до 10 долларов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
Россия не видит причин беспокоится о том, что цена на нефть упадет до 10 долларов за баррель, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

«Что касается потенциала, мы не видим каких-то особых рисков, потому что все вернется к нормальному уровню. Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до 10 долларов за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», — цитирует Сорокина ТАСС.

По словам замминистра, Россия легко сможет увеличить объемы добычи сырья, если нефть будет стоить 40-50 долларов за баррель.
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%
В пятницу цены на нефть выросли после двух дней падения. В понедельник мировые цены на черное золото падают в среднем на 3,5% на фоне опасений за спрос после объявления новых карантинных ограничений в Европе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Появилась новая реальная угроза американскому доллару Появилась новая реальная угроза американскому доллару Доллар поднялся выше 80 рублей Доллар поднялся выше 80 рублей Биткоин вырос до 14 тыс. долларов впервые с 2018 года Биткоин вырос до 14 тыс. долларов впервые с 2018 года
Рынки , Видео , Павел Сорокин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение