В России оценили риск обвала цен на нефть до 10 долларов 

«Что касается потенциала, мы не видим каких-то особых рисков, потому что все вернется к нормальному уровню. Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до 10 долларов за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», — цитирует Сорокина ТАСС.