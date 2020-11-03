Неутешительный прогноз дали рублю

По ее словам, если на президентских выборах в США победит Джо Байден
, а сторонники Дональда Трампа
будут это оспаривать, к риску введения новых антироссийских санкций добавится общая неопределенность на мировых рынках. В этом случае курс рубля опустится до 85 за доллар. При этом экономист считает, что в случае победы Трампа все риски уйдут с повестки дня. Однако букмекеры прочат в президенты США Байдена. Согласно анализу ставок, число верящих в его победу в два раза превышает число тех, кто ставит на то, что действующему президенту страны Дональду Трампу удастся сохранить кресло.