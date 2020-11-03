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Экономист сделал неутешительный прогноз относительно рубля

Ura.Ru
1 час назад
Ближайшие несколько дней станут для рубля достаточно сложными. Многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США, заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Неутешительный прогноз дали рублю
Фото: ТАССТАСС
По ее словам, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, а сторонники Дональда Трампа будут это оспаривать, к риску введения новых антироссийских санкций добавится общая неопределенность на мировых рынках. В этом случае курс рубля опустится до 85 за доллар. При этом экономист считает, что в случае победы Трампа все риски уйдут с повестки дня. Однако букмекеры прочат в президенты США Байдена. Согласно анализу ставок, число верящих в его победу в два раза превышает число тех, кто ставит на то, что действующему президенту страны Дональду Трампу удастся сохранить кресло.
Накануне курс доллара поднялся выше 80 рублей за единицу. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года. По мнению экономиста Константин Селянина, в день выборов президента США курсы доллара и евро могут вновь обновить рекорд в РФ. Однако гораздо больший крах ожидает рубль после оглашения результатов выборов, считает специалист.
Рынки,Экономика,Наталия Орлова,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Альфа-банк,
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