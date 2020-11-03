Неутешительный прогноз дали рублю

Накануне курс доллара поднялся выше 80 рублей за единицу. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года. По мнению экономиста Константин Селянина, в день выборов президента США курсы доллара и евро могут вновь обновить рекорд в РФ. Однако гораздо больший крах ожидает рубль после оглашения результатов выборов, считает специалист.