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Bloomberg (США): трейдеры рассматривают дешевые рубли как инструмент защиты инвестиций, на случай победы Трампа на выборах 

ИноСМИ 2 часа назад
Трейдеры покупают рубли на случай победы Трампа
Фото: Reuters
Российский рубль может стать недорогим способом защитить свои инвестиции от победы Дональда Трампа на президентских выборах, после того как в понедельник валюта России упала до семимесячного минимума. Мариуш Банасиак (Mariusz Banasiak), глава отдела валютных курсов и валют в PGIM Fixed Income, которая управляет суммой около 920 миллиардов долларов, сказал, что использует рубль в качестве инструмента хеджирования, потому что Россия будет главным бенефициаром, если действующий президент останется на второй срок.
На прошлой неделе аналитики Societe Generale SA написали в докладной записке, что продажа доллара и покупка рубля представляет собой «лучшую стратегию по соотношению риска и прибыли», если опросы окажутся неверными и Трамп победит.
Падение цен на нефть привело к тому, что в понедельник курс рубля преодолел цену в 80 рублей за доллар. А опасения, что Джо Байден предпримет жесткие меры в отношении России, если выиграет голосование, помогли в прошлом месяце превратить показатели российской валюты в худшие после турецкой лиры на развивающихся рынках. Однако рубль недооценен как минимум на 10%, заявил управляющий Amundi Asset Management Ерлан Сыздыков (Yerlan Syzdykov) на инвестиционном форуме в Москве в пятницу.
Валюта России упала на 1,8% до 80,9525 за доллар, что близко к четырехлетнему минимуму, которого она достигла на пике рыночного обвала в марте. Доходность десятилетних облигаций выросла на восемь десятых процента до 6,25%, что является максимальным значением за более чем месяц.
Цена на нефть упала до пятимесячного минимума в начале сессии, поскольку продолжающийся рост добычи в Ливии совпал с волной новых ограничений для борьбы с вирусом. На этой неделе в некоторых странах Европы вводится карантин, а Англия присоединяется к другими странами от Австрии до Португалии и принимает более жесткие меры по борьбе с вирусными инфекциями.
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Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Bloomberg
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