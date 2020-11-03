Обвал начался: что ждет рубль после выборов в США

Российская валюта опять рухнула. Дальнейшее развитие событий на финансовом рынке напрямую зависит от исхода президентских выборов в США. Риск того, что падение лишь ускорится, велик. Однако есть факторы, способные вернуть национальную денежную единицу к росту. Какой сценарий более вероятен — в материале РИА Новости.

Что произошло

В понедельник на торгах Московской биржи доллар взлетел выше 80 рублей — впервые с марта, а евро превысил 94 рубля, чего не было с декабря 2014-го.

Весной, в первую волну коронавируса, доллар рос на фоне обвала цен на нефть и мировых рынков. Тогда американская валюта достигала 81,6 рубля, европейская — 89,5. Летом рубль укрепился до 68,05 к доллару и 76,5 — к евро.

Очередное резкое пикирование — в первую очередь реакция на снижение нефтяных котировок, вернувшихся к уровню конца мая. На фоне новых жестких ограничений в Европе Brent в понедельник подешевела на четыре процента — меньше 37 долларов за баррель. Рынок испугался повторного локдауна экономики и падения спроса на энергоносители.

Однако сейчас рублю предстоит пережить куда более серьезное испытание — президентские выборы в США.

Два сценария

Аналитики указывают: рубль выглядит излишне перепроданным, торгуясь у многолетних минимумов. По мнению Алексея Кириенко, управляющего партнера инвестиционной компании Exante, это значит, что рынки уже заложили в котировки весь негатив.

"Нельзя исключать, что часть спекулянтов попытается разогреть котировки вплоть до 100 за евро, при этом стоит ожидать 86 за доллар", — отмечает он.

Таким образом, после выборов российская валюта может достаточно быстро отскочить обратно. С другой стороны, в случае дальнейшего снижения нефтяных цен и жестких антироссийских санкций нового ослабления не избежать.

По мнению большинства экспертов, для рубля предпочтительнее победа Дональда Трампа

"Риски новых санкций уйдут, и рубль может завершить год в районе 70-72 за доллар и 81-83 за евро", — поясняет Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари".

"Трамп, если победит, продолжит расширять нефтегазовый сектор, и нефтяные котировки пойдут вверх. Это выгодно России. Тогда, вероятно, рубль до конца года останется в текущем коридоре", — указывает Ашот Торосян , гендиректор финтех-компании TWINO.

"Четыре года назад, когда к власти пришел Дональд Трамп, российская валюта укрепилась примерно на 0,6%, — напоминает финансовый аналитик Евгений Марченко. — Если будет второй срок, рубль усилится в тех же пределах — до одного процента".

Однако победит наверняка Байден. А это реальная угроза санкций против российского госдолга — облигаций федерального займа. Хотя нерезидентов там и без того крайне мало — всего 26 процентов.

Кроме того, Байден, возможно, снимет санкции с Ирана. Персидская нефть на рынке и снижение спроса на сырье обрушит Brent до 20-25 долларов за баррель.

"Если оба негатива совпадут, 100 рублей за доллар и 115-117 за евро вполне реальны", — говорит Разуваев.

Не все так плохо

Однако победа Байдена — базовый сценарий, значит, давление на рубль может и не увеличиться.

"А вот почти невероятный выигрыш Трампа резко развернет рынок и опустит пару доллар/рубль ниже 75 за считанные дни. При любом варианте рубль укрепится, но при победе республиканца — быстрее", — считает Геннадий Салыч, председатель правления банка "Фридом Финанс".

Позитив для рубля и то, что после выборов конгресс сосредоточится все же не на России, а на внутренних делах — в первую очередь на очередном пакете экономической помощи объемом около двух триллионов долларов. И ФРС будет это финансировать известными методами — печатным станком и снижением ставок. Подобные ситуации рынок воспринимает однозначно: американскую валюту начнут продавать.

"Столь высокие расходы американского бюджета неизбежно приведут к переоценке доллара, который в следующем году будет склонен к ослаблению, с соответствующими последствиями для долларовых активов, — объясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер". — Поэтому металлы, нефть и прочие ресурсы номинально подорожают".

В результате увеличится приток валюты в Россию, что укрепит рубль.