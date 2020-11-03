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Азиатские биржи растут вслед за Уолл-стрит 

Прайм 3 часа назад
Азиатские биржи растут вслед за Уолл-стрит
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник уверенно растут следом за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,13% — до 3261,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,12%, до 2248,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,96%, до 24938,44 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,73% до 2340,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,08%, до 6074,8 пункта. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов понедельника японский Nikkei 225 вырос на 1,39% — до 23295,48 пункта.
Инвесторы в Азии во вторник разделяют оптимизм американских трейдеров. В понедельник биржи США закрылись ростом на 0,4-1,6%. Настроения были подкреплены позитивной внутренней статистикой. Индекс деловой активности в промышленности США в октябре вырос до 59,3% со значения сентября в 55,4%, оказавшись лучше прогнозов аналитиков в 55,8%.
Ключевым событием для рынков во вторник являются президентские выборы в США. Соперники на выборах — действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Согласно данным национальных опросов, лидер по симпатиям американцев сейчас Байден, однако ситуация в некоторых штатах остается неопределенной.
Аналитики отмечают, что победитель президентской гонки может определиться не сразу, и это является большим тормозом для рынков.

"Ключевым фактором для фондового рынка в краткосрочной перспективе является беспокойство по поводу неопределенных результатов выборов, а также возможность спорного результата", — сказал агентству Рейтер генеральный директор Chaikin Analytics Марк Чайкин (Marc Chaikin).

Инвесторы в Австралии тем временем с воодушевлением встретили снижение центробанком страны базовой процентной ставки с 0,25% до 0,1%.
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Рынки , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Reuters
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