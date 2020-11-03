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Раскрыт худший сценарий для курса рубля 

Артём Кульша 2 часа назад
Раскрыт худший сценарий для курса рубля
Фото: ТАСС
Выборы в США и настрой на глобальных рынках будут оказывать влияние на курс рубля в ближайшее время. Об этом главная экономистка «Альфа-банка» Наталья Орлова сообщила «Ведомостям».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», в США проходят выборы президента. Вчера Орлова назвала их одним из главных факторов, которые в настоящее время влияют на курс рубля. По ее словам, сейчас фундаментальное значение курса российской валюты к доллару составляет 73-74 рубля, а все что сверху — премия за санкционный и геополитический риски.
Если победу на выборах одержит Дональд Трамп, чувствительность рубля к глобальным беспокойствам снизится и его курс вырастет. Если победит Джо Байден, ситуация может быть обратной, а то, как она будет развиваться в дальнейшем, будет зависеть от политики нового президента США в отношении России.
Также главная экономистка «Альфа-банка» допустила, что выборы пройдут по промежуточному сценарию, например, Байден выиграет их, Трамп оспорит результаты, а юридические разбирательства будут длиться три месяца.

«Сценарий неопределенности для рынков будет хуже, чем победа кого-либо», — уверена она.

Также Орлова отметила, что косвенно на курс рубля будет влиять и настроение, царящее на глобальных рынках, на которое, в свою очередь, влияет в том числе пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.
Вчера на открытии торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с 30 марта, а курс евро — 93,7 рубля впервые с декабря 2014 года. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны делают все необходимое для минимизации волатильности курса рубля, обеспечения и поддержки макростабильности.
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Комментарии
Рынки , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Наталья Орлова , Дональд Трамп , Московская биржа , Альфа-банк , Ведомости
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