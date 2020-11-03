Раскрыт худший сценарий для курса рубля 

Наталья Орлова Выборы в США и настрой на глобальных рынках будут оказывать влияние на курс рубля в ближайшее время. Об этом главная экономистка «Альфа-банка» сообщила «Ведомостям».

Сегодня, как сообщал «Рамблер», в США проходят выборы президента. Вчера Орлова назвала их одним из главных факторов, которые в настоящее время влияют на курс рубля. По ее словам, сейчас фундаментальное значение курса российской валюты к доллару составляет 73-74 рубля, а все что сверху — премия за санкционный и геополитический риски.

Если победу на выборах одержит Дональд Трамп , чувствительность рубля к глобальным беспокойствам снизится и его курс вырастет. Если победит Джо Байден , ситуация может быть обратной, а то, как она будет развиваться в дальнейшем, будет зависеть от политики нового президента США в отношении России.

Также главная экономистка «Альфа-банка» допустила, что выборы пройдут по промежуточному сценарию, например, Байден выиграет их, Трамп оспорит результаты, а юридические разбирательства будут длиться три месяца.

«Сценарий неопределенности для рынков будет хуже, чем победа кого-либо», — уверена она.

Также Орлова отметила, что косвенно на курс рубля будет влиять и настроение, царящее на глобальных рынках, на которое, в свою очередь, влияет в том числе пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.