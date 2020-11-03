Нащупать дно: сколько еще падать рублю

Российская валюта весь год бьёт один антирекорд за другим. За десять месяцев рубль потерял четверть своей стоимости. И это не предел, прогнозируют аналитики. Вторая волна коронавируса, выборы президента США, инцидент с Навальным, Белоруссия, цены на нефть, снижение потребительского спроса — всё играет против рубля. NEWS.ru разбирался, насколько ещё может просесть российская валюта в случае развития самого и не самого негативного сценариев.

В ноябре курс доллара превысил 80 рублей впервые с 30 марта. Евро давно преодолел психологический рубеж в 90 рублей. Российская валюта дешевеет, и дешевеет стремительно. К концу года нас ждут новые антирекорды, прогнозируют аналитики.

Геополитика взяла вверх

В 2020 году рубль не единожды попадал в первую пятёрку худших валют мира. По темпам падения он выглядел хуже других валют развивающихся стран, например, турецкой лиры или бразильского реала. Только в сентябре нацвалюта потеряла более 7% своей стоимости, хотя, казалось, должна была стабилизироваться. Дело в том, что в сентябре поддержку рублю традиционно оказывает период налоговых выплат: экспортёры продают большие объёмы иностранной валюты для получения рублей, чтобы рассчитаться с бюджетом. Но не в этот раз. Пока что понижающий тренд только набирает обороты.

В первую очередь усиливают давление на российскую валюту геополитические факторы, отмечает ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров . В их числе он называет выборы в США, ситуацию вокруг Белоруссии, а также ряд других «политических моментов». Очевидно, речь идёт о ситуации с Навальным. В целом обострение риторики заставляет инвесторов выводить из России активы и средства, тем самым ослабляя рубль.

Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при правительстве РФ

На самом деле большее влияние на рубль сегодня оказывает не экономика, а геополитика. Ухудшение ситуации и усиление её негативного влияния на российскую валюту вполне возможны, но не так катастрофичны, как предсказывают некоторые. Возможны курсовые колебания в пределах 10% в обе стороны, при этом сегодняшнее дно для российской валюты — 90 рублей за доллар. Но ситуация действительно сложная, и нужно внимательно следить за мировой обстановкой.

По мнению эксперта, у Центробанка в руках есть все инструменты для того, чтобы сдержать падение рубля.

От локдауна до нокдауна один шаг

Финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский отмечает, что будущее рубля напрямую зависит от целого ряда факторов: риторики европейцев и американцев, нефтяных цен, развития ситуации вокруг Навального, событий в Минске и Киргизии. Особое внимание сегодня приковано к президентским выборам в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ян Марчинский, финансовый эксперт и предприниматель

В нынешних ценах рынок уже заложил победу на выборах Джо Байдена. Его приход к власти снизит курс до отметки в 81–82 рубля за доллар, в крайнем случае увидим 85 рублей в ближайшей перспективе. Это тот курс, который нас ждёт в отсутствии резких высказываний в отношении России со стороны нового президента США. Всё очень сильно будет зависеть от каждого отдельно взятого слова.

Впрочем, предугадать риторику, которую в дальнейшем может выбрать Байден, нереально, это всё равно что гадать на кофейной гуще. По словам Яна Марчинского, Байден не питает особой любви к России и говорит об этом достаточно давно. На валютном рынке к этому готовы, так что «сюрприза» не будет. В долгосрочной же перспективе на фоне ужесточения американской риторики курс российской валюты способен снизиться до 90, а в дальнейшем и до 100 рублей за доллар.

«При самом негативном сценарии курс доллара может достигнуть 100 рублей. Не скажу, что это будет для него легко, но это абсолютно реальный сценарий. Будет локдаун — будет и нокдаун для рубля», — говорит эксперт.

Марчинский напомнил о введении повторного локдауна (с 5 ноября) в Великобритании. В случае если за Лондоном последуют другие страны, нас ждёт очередное падение котировок нефти, снижение экспорта и сокращение сальдо счёта текущих операций. А это грозит новыми проблемами для госказны и программ господдержки.

«Властям ничего не остается, как «уронить» рубль, чтобы хоть как-то поддержать бюджет», — признаёт эксперт.

По евро рынок также ожидает преодоления психологической отметки в 100 рублей, так как «инвесторы любят тестировать рубежи», замечает Марчинский. Причём произойдёт это гораздо раньше, чем история с долларом.

Слабый, но недооценённый

Тем не менее существует мнение, что рубль объективно должен стоить дороже. В частности, глава Сбербанка Герман Греф не так давно заявлял, что считает рубль «фундаментально недооценённым». Если геополитические факторы стабилизируются, а ситуация с коронавирусом станет более стабильной и понятной, до конца года можно ждать укрепления российской валюты, рассудил топ-менеджер. Михаил Эскиндаров не согласен с такой оценкой. Он напоминает, что о недооценённости рубля говорили и тогда, когда доллар стоил 60 рублей.

«Рубль заслуживают ту оценку, которую ему выставил рынок. Мы имеем тот курс, который имеем. И говорить здесь о недооценённости очень сложно», — поясняет эксперт.

По словам директора программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы) Олега Шибанова , курсы свободно конвертируемых валют абсолютно непредсказуемы, ибо находятся под влиянием огромного количества факторов. Предсказывать их движение — занятие неблагодарное.

Олег Шибанов, директор программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы)

Бессмысленно и предугадывать ожидания и предпочтения отдельно взятых биржевых трейдеров, в том числе иностранных институциональных инвесторов. Никто не знает, в какой момент они захотят покупать рублёвые инструменты, а в какой — вложиться в валюту.

У рубля, считает Шибанов, нет дна, в том смысле, что прощупать или просчитать его просто невозможно. На тех уровнях, на которых сегодня находится курс нацвалюты к доллару и евро, уже трудно говорить о том, куда двинутся котировки.

«Кажется, все его слабости уже учтены и дальнейшее падение вряд ли возможно. В теории к концу года люди начинают больше тратить, экономическая активность, опять же теоретически, восстанавливается… С другой стороны, мы видим локдауны в Европе. А это значит, что наши экспортные товары будут пользоваться меньшим спросом, соответственно, сократится экспортная выручка, а это в свою очередь сделает нестабильной динамику курса рубля», — объясняет экономист.

Способен ли рубль переломить тренд на понижение? По мнению Яна Марчинского, способен, но только при определённых внешних факторах. Если цены на нефть начнут стабилизироваться, а супернегативной внешней риторики мы не услышим, наблюдаемое падение рубля прекратится, полагает он. Впрочем, пока что всё говорит об обратном, резюмируют аналитики.