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Девальвация рубля: россиянам грозит ускорение инфляции

Павел Тиунов
1 час назад
Финансовые аналитики полагают, что ослабление рубля продолжится на фоне второй волны пандемии и дешевеющих нефти и газа, сообщает «Независимая газета». Дальнейшее обесценивание нацвалюты в свою очередь спровоцирует ускорение инфляции, уверены эксперты.
Накануне, как сообщал «Рамблер», Курс евро «перешагнул отметку» в 94 рубля впервые с декабря 2014 года. Курс доллара в свою очередь превысил 80 рублей, обновив максимум с марта текущего года. Аналитики отметили, что параллельно с подорожанием иностранных валют снизились российские биржевые индексы: индекс Мосбиржи — на 0,35%, индекс РТС — на 0,42%. Некоторые эксперты предположили, что наибольшее влияние на состояние российского рубля оказывает неопределенность, вызванная президентскими выборами в США.
Руководитель отдела макроэкономического анализа компании «Финам» Ольга Беленькая считает, что девальвация рубля в обозримом будущем продолжится. По ее словам, нарастающая вторая волна пандемии вынуждает все больше стран вводить локдауны. Что в свою очередь обещает сокращение спроса на нефть и газ. Как следствие, цены на энергоресурсы продолжат снижаться, как и курс привязанного к ним рубля.
Еще один фактор в пользу девальвации – удручающая ситуация в экономике. Сфере услуг, уверяет Беленькая, приходится выживать. В текущем году, по ее словам, уровень потребления снизился на 20% по сравнению с прошлым годом. Коллегу поодержал председатель правления компании «Обновление» Михаил Дорофеев. Он отметил, что в настоящее время россияне осторожно относятся к расходам, возможно до объявления массовой вакцинации.
Продолжающаяся девальвация, говорят аналитики, уже подстегнула рост инфляции. В настоящее время ее уровень на конец года ожидается в пределах 3,9 – 4,2%.
Рынки,Личный счет,Видео,Михаил Дорофеев,Ольга Беленькая,Независимая газета,
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