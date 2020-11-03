Девальвация рубля: россиянам грозит ускорение инфляции

Накануне, как сообщал «Рамблер», Курс евро «перешагнул отметку» в 94 рубля впервые с декабря 2014 года. Курс доллара в свою очередь превысил 80 рублей, обновив максимум с марта текущего года. Аналитики отметили, что параллельно с подорожанием иностранных валют снизились российские биржевые индексы: индекс Мосбиржи — на 0,35%, индекс РТС — на 0,42%. Некоторые эксперты предположили, что наибольшее влияние на состояние российского рубля оказывает неопределенность, вызванная президентскими выборами в США.