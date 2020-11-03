Акции АФК «Система» растут на 4%

Обыкновенные акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 3,83% к закрытию предыдущей сессии — до 26,573 руб. за бумагу, следует из данных биржи.

На 10:15 мск стоимость акций компании прибавляла 2,9% и достигала 26,33 руб. за шт.

Котировки АФК "Система" растут после того, как российская платформа электронной коммерции Ozon сообщила о том, что разместит свои ценные бумаги в рамках IPO на Nasdaq Global Select Market.

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" — одна из крупнейших в России частных финансово-промышленных групп. В портфель АФК в различных долях входят сотовый оператор МТС МТС Банк , энергетическая компания БЭСК, холдинг РТИ, фармацевтический комплекс "Биннофарм", агрохолдинг "Степь" и т. д.

Логистическая инфраструктура Ozon включает 8 фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров. Компания доставляет заказы в более чем 13,5 тыс. населенных пунктов РФ и имеет более 16 тыс. точек выдачи заказов по всей стране. Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК "Система" и фонд Baring Vostok Capital Partners.