120 к январю: озвучен прогноз курса доллара и евро 

Эксперт Илья Гращенков прогнозирует, что валюта может взлететь в цене к концу года, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению главы центра развития региональной политики, курс доллара и евро в январе вполне может составить 100/120 рублей. Рубль стремительно слабеет, и никаких подвижек в обратную сторону не намечается.

При этом политолог не верит в мантры федеральной власти о якобы выгодной ситуации со слабым рублем. Это было бы допустимо, если б Россия выпускала на мировой рынок товары, а не сырье. В нынешней ситуации выгода есть лишь у банкиров и «сислибов».

Группировка Кудрина — Грефа и Набиуллиной вступила в конфронтацию с вице-премьером Белоусовым и его окружением, считает Гращенков. Последние стремятся напечатать как можно больше денег и начать эпоху неоиндустриализации, чтобы Россия полностью могла существовать на самообеспечении. Первые же стремятся «сохраниться» в плоскости мирового рынка, отмечает политолог.

В нынешней реальности под индустриализацией нужно понимать «цифровую революцию». Илья Гращенков сомневается, что у России хватит ресурсов и специалистов, чтобы справиться самостоятельно.

Возникает резонный вопрос — зачем вкладывать в российские заводы, коррумпированные и убыточные, когда можно вложиться в западную экономику и их рынки? Заводы исчерпали ресурс, уровень производства отстает, и Гращенков считает такие попытки лишь «кривой моделью позднесоветского реализма» и «идеями чучхе».

Эксперт не видит особых перспектив восстановления приемлемого курса, ибо элиты устроены, и текущее положение дел им, несмотря на конфронтации, вполне выгодно. Тонкий слой масла — для народа, толстый — для элит.

Автор: Василий Кучин