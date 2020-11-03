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120 к январю: озвучен прогноз курса доллара и евро 

Deita.ru 2 часа назад
Эксперт Илья Гращенков прогнозирует, что валюта может взлететь в цене к концу года, сообщает ИА DEITA.RU.
По мнению главы центра развития региональной политики, курс доллара и евро в январе вполне может составить 100/120 рублей. Рубль стремительно слабеет, и никаких подвижек в обратную сторону не намечается.
При этом политолог не верит в мантры федеральной власти о якобы выгодной ситуации со слабым рублем. Это было бы допустимо, если б Россия выпускала на мировой рынок товары, а не сырье. В нынешней ситуации выгода есть лишь у банкиров и «сислибов».
Доллар ждет крах: когда менять валюту
Группировка Кудрина — Грефа и Набиуллиной вступила в конфронтацию с вице-премьером Белоусовым и его окружением, считает Гращенков. Последние стремятся напечатать как можно больше денег и начать эпоху неоиндустриализации, чтобы Россия полностью могла существовать на самообеспечении. Первые же стремятся «сохраниться» в плоскости мирового рынка, отмечает политолог.
В нынешней реальности под индустриализацией нужно понимать «цифровую революцию». Илья Гращенков сомневается, что у России хватит ресурсов и специалистов, чтобы справиться самостоятельно.
Возникает резонный вопрос — зачем вкладывать в российские заводы, коррумпированные и убыточные, когда можно вложиться в западную экономику и их рынки? Заводы исчерпали ресурс, уровень производства отстает, и Гращенков считает такие попытки лишь «кривой моделью позднесоветского реализма» и «идеями чучхе».
Эксперт не видит особых перспектив восстановления приемлемого курса, ибо элиты устроены, и текущее положение дел им, несмотря на конфронтации, вполне выгодно. Тонкий слой масла — для народа, толстый — для элит.
Автор: Василий Кучин
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