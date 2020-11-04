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Литва потребовала от Белоруссии остановить пуск БелАЭС 

News.ru и ещё 2 20 минут назад
Министерство иностранных дел Литвы направило МИД Белоруссии ноту, в которой призвало остановить пуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы и в 50 км от столицы страны. Вильнюс считает её небезопасной.
Литва осуждает безответственные действия Белоруссии, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Белоруссии или Литвы, но и для всей Европы, — цитирует ТАСС заявление внешнеполитического ведомства балтийской республики.
Вильнюс потребовал остановить ввод станции в эксплуатацию и призвал Белоруссию остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования.
Евросоюз заявил о нелегитимности Лукашенко
Кроме того, в МИД Литвы считают, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент страны объявил станцию угрозой национальной безопасности и на законодательном уровне запретил покупку и экспортный пропуск её электроэнергии через свои электросети.
В Белоруссии заявили, что претензии Вильнюса носят политический характер. В Минске неоднократно подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.
Ранее стало известно, что первый энергоблок Белорусской АЭС вывели на минимально контролируемый уровень мощности. По данным пресс-службы Минэнерго Белоруссии, цепная реакция была запущена в соответствии с графиком сооружения атомной электростанции. Таким образом, положено начало жизненного цикла реактора.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) запустят 7 ноября. Эту дату он назвал на встрече с политическим активом. Выступая перед собравшимися, глава государства сказал, что страна выходит из непростого периода, который переживала в течение последних двух месяцев. По его словам, пока «группа вечно недовольных» пыталась «разрушить стабильность», остальная страна жила повседневной жизнью: люди собирали «небывалый урожай» с полей, строили дома и модернизировали предприятия.
Белорусская атомная электростанция является российско-белорусским проектом. Генеральный подрядчик строительства станции — АО «Атомстройэкспорт», входящее в российскую государственную корпорацию «Росатом». Строительство АЭС велось неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года, писал NEWS.ru.
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Комментарии 13
Рынки , Видео , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Росатом , ИТАР-ТАСС
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