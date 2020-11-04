Министерство иностранных дел Литвы направило МИД Белоруссии ноту, в которой призвало остановить пуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы и в 50 км от столицы страны. Вильнюс считает её небезопасной.

Литва осуждает безответственные действия Белоруссии, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Белоруссии или Литвы, но и для всей Европы, — цитирует ТАСС заявление внешнеполитического ведомства балтийской республики.

Вильнюс потребовал остановить ввод станции в эксплуатацию и призвал Белоруссию остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования.

Кроме того, в МИД Литвы считают, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент страны объявил станцию угрозой национальной безопасности и на законодательном уровне запретил покупку и экспортный пропуск её электроэнергии через свои электросети.

В Белоруссии заявили, что претензии Вильнюса носят политический характер. В Минске неоднократно подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

Ранее стало известно, что первый энергоблок Белорусской АЭС вывели на минимально контролируемый уровень мощности. По данным пресс-службы Минэнерго Белоруссии, цепная реакция была запущена в соответствии с графиком сооружения атомной электростанции. Таким образом, положено начало жизненного цикла реактора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) запустят 7 ноября. Эту дату он назвал на встрече с политическим активом. Выступая перед собравшимися, глава государства сказал, что страна выходит из непростого периода, который переживала в течение последних двух месяцев. По его словам, пока «группа вечно недовольных» пыталась «разрушить стабильность», остальная страна жила повседневной жизнью: люди собирали «небывалый урожай» с полей, строили дома и модернизировали предприятия.