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Эксперты Bloomberg объяснили выгоду вложений в рубль 

Вероника Полынина 1 час назад
Эксперты объяснили выгоду вложений в рубль
Фото: depositphotos.com
Рубль может стать недорогим инструментом защиты инвестиций в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, считают эксперты Bloomberg.
Как передает РИА «Новости», по мнению западных экономистов, Россия окажется главным бенефициаром победы действующего американского президента.
Аналитики из Societe Generale SA убеждены, что продажа доллара и покупка рубля — «лучшая стратегия по соотношению риска и прибыли» в случае победы Трампа.
Накануне, как сообщал «Рамблер», Курс евро «перешагнул отметку» в 94 рубля впервые с декабря 2014 года. Курс доллара в свою очередь превысил 80 рублей, обновив максимум с марта текущего года. Аналитики отметили, что параллельно с подорожанием иностранных валют снизились российские биржевые индексы: индекс Мосбиржи — на 0,35%, индекс РТС — на 0,42%. Некоторые эксперты предположили, что наибольшее влияние на состояние российского рубля оказывает неопределенность, вызванная президентскими выборами в США.
По мнению экспертов, если победу на выборах одержит Дональд Трамп, чувствительность рубля к глобальным беспокойствам снизится и его курс вырастет. Если победит Джо Байден, ситуация может быть обратной, а то, как она будет развиваться в дальнейшем, будет зависеть от политики нового президента США в отношении России.
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Комментарии 4
Рынки , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Bloomberg
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