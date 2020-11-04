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Курс доллара растет на фоне подсчета голосов в США 

Прайм 1 час назад
Курс доллара растет в среду утром, — инвесторы не склонны рисковать и предпочитают надежные активы в ожидании итогов выборов президента США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 мск курс евро к доллару снижался до 1,1668 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1711 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 104,85 иены со 104,46 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 93,79 пункта.
В США 3 ноября прошли выборы президента. Кандидатами являются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Трамп заявил о неожиданных итогах выборов
По прогнозу Fox, Трамп уже значительно сокращает разрыв с Байденом по числу выборщиков: 204 к 223. Для победы на выборах необходимо 270 выборщиков. При этом Трамп победил в чрезвычайно необходимой ему для переизбрания Флориде, согласно прогнозу.

"Если бы Байден выиграл во Флориде, он бы почти наверняка выиграл и всю гонку, но неопределенность кажется высокой, и мы наблюдаем коррекцию в рисковой торговле", — сказал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии Nomura Securities Юджиро Гото (Yujiro Goto).

Инвесторы также ожидают в четверг, 5 ноября, заседания двух крупных центробанков — Банка Англии и Федеральной резервной системы США. Трейдеры ждут подсказок регуляторов по дальнейшим экономическим перспективам на фоне второй волны коронавируса.
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Комментарии 72
Рынки , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФРС , Reuters
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