Байден постарается сначала с Трампом разобраться, а потом с рублем и Путиным

В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов, но несмотря на то, что победа демократа Джо Байдена кажется все более вероятной, рубль, вопреки прогнозам, не падает, а укрепляется. К вечеру четверга, 5 ноября, доллар на Мосбирже потерял почти 2 рубля и опустился до 77,5. Курс евро также снизился до 91,68.

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Изначально большинство аналитиков давали довольно пессимистичные прогнозы курса рубля и российской экономики в целом в случае победы Байдена. Так, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский предположил, что при худшем расклада курс рубля может обвалиться, а инфляция подскочить до двузначных значений, что отбросит экономику в 2014 год.

Худшим сценарием аналитик назвал победу Байдена на выборах, а также большинство демократов в Сенате, и новые жесткие санкции против России, которые неизбежно за этим последуют.

Тем не менее, реальность оказалась противоположной, и рубль, несмотря на новости о вероятной победе демократа, укрепляется. Однако, как рассказал «СП» Дмитрий Голубовский, всему есть свое объяснение. Дело в том, что параллельно с выборами президента в США переизбиралась часть сенаторов, и похоже на то, что здесь демократам не удалось нарастить преимущество, значит, большинство останется республиканским. Это серьезно меняет ситуацию и ослабляет власть Байдена.

Несмотря на это, в целом аналитик не разделяет оптимизма, царящего на рынке, и убежден, что нынешнее укрепление рубля долго не продлится, и уже к декабрю он вернется к недавним минимумам и даже побьет их. Поэтому советует пользоваться укреплением российской валюты при планировании своих инвестиций.

- Сейчас рубль укрепляется, потому что прояснились многие вещи, и стало ясно, что будет дальше. Похоже на то, что Сенат остается республиканским, а это очень сильно ослабляет власть Байдена. Худший сценарий для России и курса рубля – это демократический Сенат с Байденом во главе государства и новые жесткие санкции с весны следующего года. Почему именно с весны? Потому что до этого времени шла бы передача дел от Трампа и его команды.

Похоже, что этот сценарий не реализуется и Сенат остается республиканским. Не то, чтобы республиканцы сильно любили Россию, но учитывая уровень конфронтации между партиями, русофобская повестка хотя бы не будет продвигаться так, как это делают демократы. Хотя нельзя исключать, что Россия станет разменной монетой, и снижение налогов или другие моменты республиканцы обменяют на давление на нашу страну.

Главная же причина того, что рубль и все активы сейчас растут в том, что республиканский Сенат не даст поднять налоги, чего хотят демократы. Эта радость передается на рынок, потому что в этой эйфории никто не думает о негативных сценариях. Рубль будет укрепляться и дальше, и может дойти даже до 76-76,5, прежде чем все вспомнят о рисках.

«СП»: - Что это за риски?

- С одной стороны, налоговые «плюшки» Трампа останутся, по крайней мере, отменить их будет не так легко. Но есть и минус – пакет поддержки экономики на два триллиона долларов, которые демократы хотели протолкнуть перед выборами, сейчас согласовать будет еще сложнее. Даже сами республиканцы не поддерживали Трампа в его уступках демократам. И поэтому сейчас, когда Трамп выборы, скорее всего, проигрывает, республиканцам вообще нет никакого резона идти на компромисс.

Соответственно, денег в мире много не будет. Возникнет угроза дефляции, ставки по доллару упадут, а рубль, немного поукреплявшись, пойдет вниз. При таком раскладе, да еще и при локдаунах в Европе, у нефти шансов на рост нет вообще. Она начнет дешеветь и выше 40 долларов за баррель не поднимется.

Так что эйфория будет подходить к концу. Конечно, сегодняшнее заседание ФРС может добавить позитива в условиях политической нестабильности, и тогда мы получим укрепление рубля на пару процентов. Но, повторю, все это ненадолго.

«СП»: - Что же будет дальше?

- А дальше ближе к декабрю рубль снова начнет падать и окажется там, где был еще недавно, в районе 80. Санкционные риски уменьшились, но все равно остаются. Зато риски экономического спада возрастают, так как с пакетом поддержки в США будут проблемы. Добавьте к этому вторую волну коронавируса и то, что приход Байдена власти может означать ужесточение карантинных мер в самой Америке.

Нельзя забывать и об очень важном факторе – Трамп еще может отсудить выборы. По крайней мере, он уже высказал такое намерение. И действительно, процессы с подсчетом голосов в Висконсине и еще нескольких штатах выглядели странно. Если Трампу удастся выиграть дело хотя бы в одном из штатов, исход выборов еще может поменяться. Естественно, это спутает все прогнозы по курсу рубля.

Пока что рынок исходит из того факта, что Байден победил, но все не так плохо, как могло быть. Всего, чего можно было испугаться, у нас уже испугались, поэтому теперь идет фиксация прибыли и укрепление курса рубля. Все ведут себя так, как будто все уже закончилось, Байден президент, а Сенат выделит два триллиона долларов. Но все это под большим вопросом, даже победа Байдена не определена окончательно. Так что мы еще увидим падение рынка и рубля, но не сразу.

Это будет не истеричный обвал, а планомерное систематическое снижение к новым минимумам, которые перебьют весенние. Сначала они выйдут на 80, потом преодолеют этот уровень и уйдут к 86. Потому что, несмотря на нынешний оптимизм, в мире не предвидится ничего хорошего с финансово-экономической точки зрения, да и политический фон вокруг России будет ухудшаться.

Нужно учитывать и еще один момент – Байден большой сторонник потепления отношения с Ираном. Если с Ирана снимут санкции, их нефть пойдет на рынок, что сделает и долгосрочные перспективы по энергоносителям весьма кислыми. ОПЕК+ придется либо снова ужиматься, либо смириться с тем, что предложение вырастет при очень вялом спросе.

Я бы советовал использовать нынешний момент укрепления рубля. Это не разворот трендов, а временное явление. Я вижу множество оптимистичных комментариев, в том числе и от аналитического подразделения Сбербанка , которые ждут в следующем году курс 71-73. Я очень сомневаюсь в том, что они его дождутся.

Такой курс возможен только в будущем, когда на американском рынке лопнет пузырь, финансовые показатели придут к реальным цифрам и будет перезапущен цикл роста. Но все это возможно только после депрессии. Тогда после выноса курса рубля в район 90 пойдет цикл укрепления, который приведет его к 70 или даже к 65. Но это возможно только потом, когда начнется новый цикл роста, а сейчас ничего подобного не просматривается.

Мы стоим на пороге дефляции и прочих неприятных событий. При конфликте Байдена с Сенатом возможно повторение ситуации с Обамой, который чуть было не довел Америку до дефолта, когда законодатели не захотели поднимать планку госдолга и США чуть было не обанкротились. Сейчас наступают не менее тяжелые времена двоевластия, поэтому я не разделяю оптимизма некоторых аналитиков.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич также призывает осторожно относиться к нынешнему укреплению рубля.

- Доллар серьезно сдает позиции после выборов, а спрос на рисковые активы восстанавливается. Затяжной подсчёт голосов на выборах президента сокращает шансы на скорое принятие пакета поддержки в США. А это означает, что только ФРС может прийти на помощь экономике с единственным оставшимся инструментом в арсенале – расширением скупки облигаций. Это означает, что доходности облигаций вновь будут падать, а инвесторы – вновь пытаться получить хоть какую-то доходность, присматриваясь к акциям высокотехнологичных компаний и валютам развивающихся стран. Это происходит благодаря надеждам на количественное смягчение. Оно, словно прилив, поднимает все лодки разом, отсюда и общий прирост позитива на рынках.

Тема санкций против России и смягчение позиции по Ирану - главные страхи российского финансового рынка – пока отошла на второй план: слабость доллара и спрос на риски поддерживают, в том числе, и нефть. Все это дает рублю возможность откатиться от локальных минимумов.