Биткоин дорожает на 10% 

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу утром активно растет — в среднем на 10%, приближаясь к уровню в 16 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз отметку 16 тысяч долларов биткоин преодолевал 8 января 2018 года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.47 мск биткоин дорожал на 10% — до 15 704 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 9,76% — до 15 734 долларов. На долю биткоина приходится 65,5% всего глобального рынка криптовалют.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов отметил, что в ходе торгов четверга биткоин прибавил в цене более 10%, или 1400 долларов, и достиг уровня 15600 долларов.

"Теперь сопротивлением выступают 16400 долларов и уровень предыдущего максимума — 19800 долларов, а поддержкой — 13800 долларов и 13000 долларов. С учетом того, что индексы акций с утра падают, сегодня биткоин, вероятно, будет консолидироваться", — сказал он РИА Новости.

"Судя по тому, как рванул биткоин в последние сутки, высота в прогнозируемые 16 тысяч долларов может оказаться не единственной к концу сегодняшнего дня. Откаты, безусловно, возможны, но сейчас они скорее будут играть роль компенсаций, подталкивая биткоин к рубежу в 17 тысяч долларов", — прокомментировал в свою очередь директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.