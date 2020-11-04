Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.10
$
78.30
92.70
91.80
Прогноз
09.11 – 16.11
$
78.78
92.49
Индексы и котировки Brent
40.49
+0.22 Золото
1909.51
–0.00 РТС
1069.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1737
–0.0124
21.10
1.1861
02.11
25.10
11.10

Азиатские биржи растут на оптимизме из США 

Прайм и ещё 1 15 часов назад
Азиатские биржи растут на оптимизме из США
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг активно растут вслед за американскими биржами на новостях с президентских выборов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,88% — до 3306,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,08%, до 2286,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,72%, до 25562,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,73%, до 2398,21 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,23%, до 23984,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,34%, до 6143,6 пункта.
В среду биржи США закрылись ростом на 1,3-3,8%. Основным фактором для рынков по-прежнему являются выборы президента США.
Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Между тем действующий президент, республиканец Дональд Трамп еще в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
Важным событием для рынков в четверг также являются заседания мировых центробанков. Днем свое решение по ставке объявит Банк Англии, а вечером Федеральная резервная система США опубликует итоги своего двухдневного заседания.
Как отмечает агентство Рейтер, уменьшение шансов на экономические стимулы в США может оказать давление на центробанки.

"Решения обоих могут быть интересными, учитывая необходимость для центральных банков делать больше", — цитирует агентство аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).

Видео дня. Цены на нефть на бирже продолжают расти
Прайм: последние новости
Эксперты дали прогноз о курсе рубля после выборов президента США Эксперты дали прогноз о курсе рубля после выборов президента США Нефть дешевеет на 2% в рамках коррекции и в ожидании новостей из США Нефть дешевеет на 2% в рамках коррекции и в ожидании новостей из США Доллар почти исчерпал рост к евро и иене Доллар почти исчерпал рост к евро и иене
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФРС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение