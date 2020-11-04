Азиатские биржи растут на оптимизме из США 

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Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг активно растут вслед за американскими биржами на новостях с президентских выборов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,88% — до 3306,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,08%, до 2286,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,72%, до 25562,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,73%, до 2398,21 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,23%, до 23984,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,34%, до 6143,6 пункта.

В среду биржи США закрылись ростом на 1,3-3,8%. Основным фактором для рынков по-прежнему являются выборы президента США.

Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден , для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Между тем действующий президент, республиканец Дональд Трамп еще в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.

Важным событием для рынков в четверг также являются заседания мировых центробанков. Днем свое решение по ставке объявит Банк Англии, а вечером Федеральная резервная система США опубликует итоги своего двухдневного заседания.

Как отмечает агентство Рейтер, уменьшение шансов на экономические стимулы в США может оказать давление на центробанки.