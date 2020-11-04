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Россия может начать продавать водород Японии 

News.ru 42 минуты назад
Россия может начать продавать водород Японии
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия ведёт переговоры с японскими компаниями, а также с Министерством экономики, торговли и промышленности Страны восходящего солнца о возможных поставках водорода в островное государство.
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал об этом деловому изданию Nikkei. Российский чиновник выразил надежду, что соглашение о поставках будет подписано в ближайшее время. Сорокин упомянул энергетическую стратегию России, которая предполагает экспорт 2 млн тонн водорода к 2035 году. По его словам, страны Азии, включая Японию, могут стать перспективным рынком для водорода из РФ.
По данным издания, среди компаний, ведущих переговоры с Москвой, есть гигант тяжёлой промышленности Kawasaki Heavy Industries.
Минэнерго РФ ранее представило проект развития водородной энергетики на период 2020–2024 годов. Планируется усовершенствовать нормативную базу и стандарты технического регулирования производства, хранения и транспортировки. «Газпром» и Росатом могут стать первыми производителями водорода.
NEWS.ru сообщал, что учёные из Китая и России совместно работают над созданием недорогой водородной батареи.
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Комментарии
Рынки , Павел Сорокин , Газпром , Минэкономразвития , Минэнерго , Росатом
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