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Курс доллара на Forex падает до 77,5 рубля 

ТАСС 1 час назад
Рубль отреагировал на выборы в США
Фото: РИА Новости
Курс рубля на международном рынке Forex по состоянию на 21:36 мск ускорил рост по отношению к доллару до 2,1%, торговался по 77,5 рубля, по отношению к евро также на 2,1%, до 90,78 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Накануне к закрытию торгов на Мосбирже курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 1,45%, до 79,09 рубля, а евро — на 0,98%, до 92,79 рубля.
Рубль дорожает по отношению к американской и европейской валютам на фоне выборов президента США.
В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.
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Рынки , Московская биржа
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