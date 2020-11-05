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Курс рубля рухнет: эксперт оценил приход Байдена в Белый дом 

News.ru и ещё 4 43 минуты назад
Курс рубля рухнет: приход Байдена в Белый дом оценили
Фото: ТАСС
Профессор Александр Латкин заявил, что курс рубля к доллару станет значительно снижаться в случае победы на выборах президента США Джо Байдена. По его словам, при победе Дональда Трампа российская нацвалюта продолжит стабильные колебания.
Руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса объяснил стабильность курса национальных валют при Трампе тем, что у хозяина Белого дома уже сложились отношения и с европейскими странами, и с азиатскими, и с Россией. Его победа сохранит движение развития мировой экономики и национальных экономик, отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что для России, у которой сейчас тяжёлые дела в экономике, Трамп является лучшим вариантом, поскольку не идёт на ужесточение санкций.

По предвыборной кампании Байдена понятно, что он негативно относится к ряду процессов в России. И в случае его победы могут последовать более жёсткие санкции по отношению к РФ, тогда и курс доллара «полетит». При Трампе для нас беды большой не будет, но если приходит Байден, то в течение первых недель фондовые рынки полетят, дела с курсом нацвалюты в РФ будут ухудшаться, — подчеркнул Латкин.

Он предположил, что при Байдене дела в российской экономике ухудшатся, а импортно-экспортная торговля между Москвой и Вашингтоном «свернётся ещё больше». Также Латкин считает, что пока не огласят результаты выборов в США, курсы валют не будут значительно меняться.

В это смутное время всё приостановилось. Завтра проснёмся, и на этом же уровне курсы и будут. Все фондовые рынки ждут, что будет дальше, — подчеркнул профессор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тенденция в колебаниях рубля сохранится вне зависимости от того, кто станет президентом США — нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп или демократ Джо Байден. Об этом заявил директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов. Он добавил, что турбулентность проявится при любом президенте США, но когда — пока неизвестно.
Видео дня. Российский рубль обвалился до рекордного минимума
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Комментарии 45
Рынки , Экономика , Джозеф Байден , Александр Абрамов , Александр Латкин , Дональд Трамп , РИА Новости
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