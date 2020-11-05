Нефть дешевеет на 2%

Мировые цены на нефть в четверг утром падают на 2%, — инвесторы фиксируют прибыль после роста котировок в среду почти на 4% и продолжают следить за подсчетом голосов на выборах президента США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,99% — до 40,41 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,02% — до 38,36 доллара за баррель.

Днем ранее котировки нефти выросли в пределах 4%, получив поддержку от статистики из США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 октября снизились на 8 миллионов баррелей, хотя ожидался рост на 0,9 миллиона. Добыча в стране за отчетный период, по данным минэнерго США, составила в среднем 10,5 миллиона баррелей в день, сократившись на 600 тысяч баррелей в сутки.