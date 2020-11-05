Как выборы в США повлияют на рубль 

Экономист Александр Латкин в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал , как победа каждого из кандидатов в президенты США повлияет на курс рубля. Трамп или Байден : по его словам, российская нацвалюта отреагирует по-разному на их президентство.

В случае победы демократа Джо Байдена курс доллара «полетит», уверяет эксперт. К такому выводу его привели резкие заявления политика в адрес России. Ни исключено, что первым делом на посту президента Байден приступит к ужесточению антироссийских санкций, отметил Латкин.

«В течение первых недель фондовые рынки полетят, дела с курсом нацвалюты в РФ будут ухудшаться», — заявил экономист.

Если президентом выберут действующего главу государства Дональда Трампа, то можно надеяться на стабильное колебание рубля, добавил эксперт. Республиканец на посту президента сможет обеспечить дальнейшее развитие мировой экономики и, как следствие, национальных экономик, обеспечивающих стабильность национальных валют.

«Для нас Трамп — лучший вариант: он не идет на ужесточение санкций», — подчеркнул Латкин, отметив, что фондовые рынки отреагируют на результаты выборов в США только неделю спустя.

Дела в российской экономике в настоящий момент оставляют желать лучшего, заявил эксперт. Сложившаяся ситуация, по его словам, вызвана сокращением нефтегазовых доходов и снижением уровня потребления на внутрироссийском рынке, что в свою очередь влияет на положение рубля.

Ранее, как сообщал «Рамблер», финансовые аналитики предположили, что текущее ослабление российского рубля продолжится в ближайшее время. Девальвация, уверяют эксперты, уже подстегнула рост инфляции. В настоящее время ее уровень на конец года ожидается в пределах 3,9 — 4,2%.