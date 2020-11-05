Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг растет после выборов президента США, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.06 мск биткоин дорожает на 4,11%, до 14 339 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растёт в цене на 3,98%, до 14 345 долларов. На долю биткоина приходится 64,7% всего глобального рынка криптовалют.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден
, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп
в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
"Очевидно, это событие не может не сказаться и на психологическом фоне криптовалютного рынка, в котором инвесторы с большей надеждой ищут "тихую гавань". По нашим расчетам, их интерес в последние несколько дней стал особенно заметен, что создает основу для ускорения роста биткоина. Так, по нашим данным, к концу дня 5 ноября впервые за последние несколько лет появилась вероятность увеличения его курса выше 15 тысяч за "монету", — считает директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
Независимый эксперт Мансур Гусейнов
отмечает, что после прошедших выборов все рынки перешли к росту.
"Биткоин обновил недавние максимумы и сейчас торгуется по 14300. Несомненно, коррекции возможны, но вероятность дальнейшего роста очень высока, поскольку в среднесрочной перспективе доллар будет более слабым в связи с масштабными стимулами, которые обещает Байден", — ожидает он.
В свою очередь директор Binance в России Глеб Костарев
отметил, что биткоин в очередной раз пробив отметку в 14 тысяч долларов, "имеет все шансы для дальнейшего роста".
"Спрос в большей степени связан с текущей ситуацией затягивания процесса оглашения результатов выборов в США. Инвесторы во всем мире находятся в поисках активов, которые в столь турбулентные времена смогут показывать доходность, и вот как раз тут биткоин может сыграть свою "звездную роль", — заключил он.
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