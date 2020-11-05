Биткоин дорожает на 4%

"Очевидно, это событие не может не сказаться и на психологическом фоне криптовалютного рынка, в котором инвесторы с большей надеждой ищут "тихую гавань". По нашим расчетам, их интерес в последние несколько дней стал особенно заметен, что создает основу для ускорения роста биткоина. Так, по нашим данным, к концу дня 5 ноября впервые за последние несколько лет появилась вероятность увеличения его курса выше 15 тысяч за "монету", — считает директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.