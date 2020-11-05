Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.00
$
78.14
91.70
91.95
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.00
92.83
Индексы и котировки Brent
40.96
+0.24 Золото
1918.24
+0.01 РТС
1108.15
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1760
–0.0100
21.10
1.1861
02.11
25.10
11.10

Биткоин дорожает на 4% на первых итогах выборов президента США 

Прайм 2 часа назад
Биткоин дорожает на 4%
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг растет после выборов президента США, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.06 мск биткоин дорожает на 4,11%, до 14 339 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растёт в цене на 3,98%, до 14 345 долларов. На долю биткоина приходится 64,7% всего глобального рынка криптовалют.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.

"Очевидно, это событие не может не сказаться и на психологическом фоне криптовалютного рынка, в котором инвесторы с большей надеждой ищут "тихую гавань". По нашим расчетам, их интерес в последние несколько дней стал особенно заметен, что создает основу для ускорения роста биткоина. Так, по нашим данным, к концу дня 5 ноября впервые за последние несколько лет появилась вероятность увеличения его курса выше 15 тысяч за "монету", — считает директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов отмечает, что после прошедших выборов все рынки перешли к росту.

"Биткоин обновил недавние максимумы и сейчас торгуется по 14300. Несомненно, коррекции возможны, но вероятность дальнейшего роста очень высока, поскольку в среднесрочной перспективе доллар будет более слабым в связи с масштабными стимулами, которые обещает Байден", — ожидает он.

В свою очередь директор Binance в России Глеб Костарев отметил, что биткоин в очередной раз пробив отметку в 14 тысяч долларов, "имеет все шансы для дальнейшего роста".

"Спрос в большей степени связан с текущей ситуацией затягивания процесса оглашения результатов выборов в США. Инвесторы во всем мире находятся в поисках активов, которые в столь турбулентные времена смогут показывать доходность, и вот как раз тут биткоин может сыграть свою "звездную роль", — заключил он.

Видео дня. Цены на нефть на бирже продолжают расти
Прайм: последние новости
Эксперты дали прогноз о курсе рубля после выборов президента США Эксперты дали прогноз о курсе рубля после выборов президента США Доллар почти исчерпал рост к евро и иене Доллар почти исчерпал рост к евро и иене Рубль уверенно растет на внешнем оптимизме Рубль уверенно растет на внешнем оптимизме
Комментарии
Рынки , Глеб Костарев , Джозеф Байден , Мансур Гусейнов , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение