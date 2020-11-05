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Индекс РТС в ходе торгов вырос на 3,6% 

ТАСС 58 минут назад
Индекс РТС в ходе торгов вырос на 3,6%
Фото: РИА Новости
Индекс РТС в ходе биржевых торгов вырос на 3,63% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 1148,39 пункта, следует из данных Мосбиржи на 11:23 мск.
Индекс Мосбиржи растет на 2,15% — до 2848,49 пункта.
К 11:34 мск биржевые индексы немного замедлили рост. Так, индекс РТС находился на отметке в 1147,02 пункта (+3,5%), а индекс Мосбиржи на уровне 2844,13 пункта (+2,07%).
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,65% — до $40,95 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $39,15 за баррель, что на 0,81% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Видео дня. Цены на нефть на бирже продолжают расти
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