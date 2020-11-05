Резкое укрепление рубля объяснили

Резкое укрепление рубля — это реакция на позитивные настроения на зарубежных площадках и на стоимость нефти, которая торгуется в районе 41 доллара за баррель Brent, однако укрепление отечественной валюты не будет продолжительным, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 11.53 мск четверга снижается на 1,32 рубля — до 78,03 рубля рубля (уже опускался до 77,87 рубля), курс евро — на 1,14 рубля, до 91,75 рубля (уже снижался до 91,5 рубля).

"Во-первых, нефть выросла: вчера ее котировки доходили до 41 доллара за баррель Brent, сейчас торгуется в районе 40,8 доллара за баррель. Во-вторых, рубль является мировой валютой и торгуется на форексе. Соответственно российский рынок ориентируется на открытии торгов на него. На данном уровне цен на нефть курс рубля справедливый, цена барреля в рублях — порядка 3000 рублей", — сказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Это реакция на укрепление на западных площадках, которое вчера произошло. Плюс ситуация на рынке нефти. ОПЕК может отсрочить рост добычи нефти с января. Это сбалансирует рынок энергоносителей", — также замечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов

В то же время Суверов считает, что победа Байдена остается риском для рубля из-за возможных санкций, поэтому эксперт не ожидает длительного укрепления. Ващенко также не ожидает длительного укрепления рубля. С его точки зрения, все будет зависеть от того, как посчитают голоса в США, куда пойдут мировые рынки.