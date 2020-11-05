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Основные азиатские фондовые индексы закрылись ростом более чем на 1% 

Прайм 2 часа назад
Азиатские фондовые индексы закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг заметно поднялись, рост американских индексов способствовали этому, свидетельствуют данные торговых площадок.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3%, до 3320,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,67%, до 2299,87 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 3,25%, до 25695,92 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,4%, до 2413,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,28%, до 6139,6 пункта, Nikkei 225 вырос на 1,73%, до 24105,28 пункта.
События в США повлияли в четверг на торги в Азии. Так, росту индексов АТР способствовала динамика американских фондовых рынков, которые по итогам торгов среды выросли на 1,3-3,8% по главным индикаторам.
Одним из основных факторов для инвесторов остаются президентские выборы в США, которые прошли во вторник. На данный момент голосование полностью завершено.
По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Между тем действующий президент, республиканец Дональд Трамп, еще в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
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Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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