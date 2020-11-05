Белоруссия намерена приобрести нефтяное месторождение на территории России. В Кремле подтвердили, что эта идея обсуждалась Александром Лукашенко Владимиром Путиным , и будет прорабатываться в ближайшее время.

Белоруссия может приобрести месторождение нефти на российской территории — такую идею белорусского лидера Александра Лукашенко поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

На официальном сайте белорусского лидера сообщается, что этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между президентами двух стран, который состоялся в среду.

«Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал», — говорится в заявлении.

В пресс-службе также добавили, что вопрос планируется проработать и детально обсудить на ближайших переговорах. Лидеры двух стран также договорились оперативно решать все вопросы, касающиеся поставок нефти и газа.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что возможность приобретения Белоруссией нефтяного месторождения будет прорабатываться, хоть и конкретики в ней пока что нет.

«В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах», — прокомментировал Песков.

В октябре министр энергетики России Александр Новак также говорил о том, что Москва и Минск активно обсуждают цены и объемы поставок нефти и газа.

«С нашими коллегами из Республики Беларусь мы находимся в постоянном контакте и работаем сейчас вместе над созданием единых энергетических рынков и в нефтяной отрасли, и в газовой, и в электроэнергетике. При этом у нас сейчас идет довольно активный диалог по поводу будущих поставок нефти и газа и выработки подходов по индикативным параметрам», — говорил Новак в эфире «Россия 24».

В начале сентября Россия и Белоруссия обсуждали переброску нефтяных потоков из Литвы через российские порты.

«Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть, через российские порты», — комментировал Александр Новак тему, которая поднималась во время переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Минэнерго также подчеркнули, что для этой операции нужно проработать экономические условия между транспортными и портовыми компаниями, и пообещал заняться в этим вопросом в соответствии с поручением председателя правительства.

О намерении диверсифицировать источники закупок нефти Александр Лукашенко говорит еще с конца 2019 года. С начала этого года российская нефть практически не поставлялась на белорусские НПЗ по причине отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями. Дело в том, что Минск счел нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья на фоне реализации в России налогового маневра.

«Нефть — не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом», — цитировало Лукашенко агентство «Интерфакс».

Белорусский лидер также заметил, что сложившийся нефтяной кризис оказался полезен тем, что подтолкнул страну начать переговоры с другими поставщиками, а не зацикливаться на России. По его словам, первоочередной задачей для страны стал поиск альтернативных поставщиков.

«Нефть сегодня мгновенно дешевеет, и в такой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками — не только в России, но и с альтернативными», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Минск продолжит покупать нефть у Москвы, но не будет «ползать на коленях» перед РФ, объяснив свое заявление там, что добыча и транспортировка нефти создавалась, в том числе, «руками белорусов».