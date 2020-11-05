Нефть подвела рубль

Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль попытался восстановиться вслед за улучшением ситуации на глобальных площадках, однако затем вернулся к нисходящей динамике.

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В начале дня фьючерсы на американские индексы и нефтяные цены активно снижались, реагируя на очередные рекорды заболевших коронавирусом в мире, темпы распространения которого остаются высокими.

Кроме того, ухудшение настроений на мировых рынках вызвано рисками политического кризиса в США из-за неопределенности с итогами выборов в стране. Действующий президент отказывается признавать вероятную победу своего оппонента, подвергая сомнению честность и законность процедуры голосования и определения результатов.

Тем не менее незадолго до нашего открытия глобальные фондовые индикаторы и котировки нефти стали восстанавливаться, ускорившись после старта российской сессии. Однако рубль отреагировал на это лишь кратковременной коррекцией, быстро возобновив снижение из-за ухудшения внешнего фона.

Большинство развивающихся валют с начала дня находится под давлением, ускорив снижение после нашего открытия. При этом доллар США остается слабым, его индекс в начале российской сессии обновил двухмесячный минимум, но затем резко отскочил.

Российский долговой рынок сохраняет уверенную восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI открылся с гэпом вверх и затем продолжил расти, обновив двухнедельный максимум и приблизившись к трехмесячному.

Нефть остается под давлением

Вчера вечером нефть развернулась вниз от новых недельных вершин и сегодня в начале дня продолжила активно сдавать позиции. Незадолго до нашего открытия котировки стали быстро восстанавливаться, но в начале российской сессии вернулись к снижению, обновив дневной минимум. К текущему моменту цена Brent формируется вблизи отметки $40.

Нефтяные котировки остаются под угрозой ослабления спроса из-за негативного влияния второй волны пандемии на динамику мировой экономики. На этом фоне возвращение предложения нефти со стороны некоторых проблемных производителей может дестабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.

Доллар продолжает демонстрировать слабость

Американская валюта со вчерашнего вечера предпринимает активные коррекционные попытки, одна из которых произошла в начале наших торгов. Однако затем индекс доллара (DXY) возобновил активное снижение, переписав двухмесячный минимум. Сейчас DXY формируется около значения 92,3 п.

Европейская валюта в начале дня находилась под давлением, но затем вернулась к устойчивому росту. В результате пара EUR/USD обновила двухмесячный максимум, торгуясь сейчас вблизи отметки 1,188.

Техническая картина