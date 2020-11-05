Доллар дешевеет

Курс доллара в четверг вечером снижается по отношению к курсу евро и иены, инвесторы ожидают публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1827 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1722 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 103,69 иены со 104,48 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,82%, до 92,63 пункта.

Участники торгов ожидают позднее в четверг итоги заседания ФРС США. Инвесторы прежде всего ждут от регулятора оценки экономической ситуации в связи с коронавирусом.

Портфельный менеджер Legal & General Investment Management Джастин Онуэквуси (Justin Onuekwusi), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что решения ФРС могут оказать отрицательное влияние на курс доллара из-за возможной политики количественного смягчения и отсутствия дополнительных стимулов для доллара.

Внимание рынков также сосредоточено на ходе подсчета голосов на президентских выборах в США, которые прошли во вторник, 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден . При этом действующий президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб Трампа намерен требовать пересчета голосов.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю уменьшилось на 7 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 751 тысячи заявок, что оказалось хуже прогнозов аналитиков.