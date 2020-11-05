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Российский рубль отыграл у европейской валюты 3 рубля за три дня.

В ходе торгов на Московской бирже евро в четверг опускался до 90,93 рубля, а доллар до 76,96 рубля — это минимальные значения с 27 октября.

По состоянию на 19.12 мск, евро торгуется на уровне 91,01 рубля, доллар стоит 77 рублей.

В понедельник, как сообщал «Рамблер», курс евро перешагнул отметку в 94 рубля впервые с декабря 2014 года. Курс доллара в свою очередь превысил 80 рублей, обновив максимум с марта текущего года.

По мнению аналитиков агентства «Прайм», вероятная победа Байдена и отсутствие контроля за сенатом со стороны демократической партии воспринимается инвесторами позитивно.

Несмотря на неопределенность, предварительные итоги президентских выборов в США оказывают поддержку стоимости рисковых активов и позитивно влияют на развивающиеся рынки.