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Курс доллара рекордно обвалился 

Lenta.ru 43 минуты назад
Курс доллара рекордно обвалился
Фото: РИА Новости
Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно обвалился на фоне подсчета голосов на выборах президента страны, следует из данных Dollar Spot Index (DXY).
Показатель индекса отражает курс доллара по отношению к шести основным мировым валютам: евро, японской иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. На «домашние» для этих валют страны приходится большая часть внешнеторгового оборота США. Индекс начал рассчитываться в 1973 году, его базовый уровень равнялся 100 пунктам и впоследствии менялся в зависимости от колебаний курса доллара к гипотетической корзине из шести валют.
На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента. В низшей точке 5 ноября падение составило один процент, что стало наибольшим показателем с мая 2018 года.
По мнению аналитиков, снижение курса доллара вызвано подсчетом голосов на президентских выборах в США, который может завершиться раньше ожидаемого. На этом фоне международные инвесторы начинают перекладывать вложения в более рисковые активы, распродавая американскую валюту.
Курс доллара к рублю на Московской бирже на момент публикации равнялся 79,6 рубля к единице американской валюты. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 2,44 рубля, или 3,1 процента.
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