Рубль отреагировал на решение ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже добавлял максимально 12 копеек к уровню до сообщения о ставке: доллар снизился с 76,99 рубля до 76,87 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.37 мск четверга снижался к уровню предыдущего закрытия на 2,43 рубля — до 76,92 рубля рубля.

ФРС по итогам заседания 4-5 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 15-16 декабря.

Регулятор уже в пятый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.