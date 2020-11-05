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Рубль отреагировал небольшим ростом на решение ФРС 

Прайм 1 час назад
Рубль отреагировал на решение ФРС
Фото: Reuters
Курс рубля отреагировал небольшим ростом на решение Федрезерва США сохранить ставку на уровне 0-0,25% годовых, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже добавлял максимально 12 копеек к уровню до сообщения о ставке: доллар снизился с 76,99 рубля до 76,87 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 22.37 мск четверга снижался к уровню предыдущего закрытия на 2,43 рубля — до 76,92 рубля рубля.
Решение ФРС уронило доллар
ФРС по итогам заседания 4-5 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 15-16 декабря.
Регулятор уже в пятый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.
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Рынки , ФРС , Московская биржа
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