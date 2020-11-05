Решение ФРС уронило доллар

Курс доллара слегка ускорил снижение к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.12 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1818 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1722 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 103,66 иены со 104,48 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,76%, до 92,7 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,1814 доллара, доллар дешевел к иене до 103,69 иены за доллар, а индекс доллара падал на 0,7%.

ФРС по итогам заседания 4-5 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 15-16 декабря.