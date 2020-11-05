Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.40
$
77.25
91.41
91.45
Прогноз
09.11 – 16.11
$
78.78
92.49
Индексы и котировки Brent
40.71
–0.05 Золото
1948.55
–0.04 РТС
1108.15
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1826
+0.0007
22.10
1.1819
02.11
25.10
11.10

Доллар слегка ускорил падение после сохранения ставки ФРС 

Прайм 1 час назад
Решение ФРС уронило доллар
Фото: РИА Новости
Курс доллара слегка ускорил снижение к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.12 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1818 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1722 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 103,66 иены со 104,48 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,76%, до 92,7 пункта.
До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,1814 доллара, доллар дешевел к иене до 103,69 иены за доллар, а индекс доллара падал на 0,7%.
ФРС по итогам заседания 4-5 ноября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 15-16 декабря.
Видео дня. Цены на нефть на бирже продолжают расти
Прайм: последние новости
Рубль отреагировал небольшим ростом на решение ФРС Рубль отреагировал небольшим ростом на решение ФРС Эксперты дали прогноз о курсе рубля после выборов президента США Эксперты дали прогноз о курсе рубля после выборов президента США Рубль уверенно растет на внешнем оптимизме Рубль уверенно растет на внешнем оптимизме
Рынки , ФРС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение