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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 53 минуты назад
Рубль перешел к снижению
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в пятницу, 6 ноября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 24 копейки — до 77,24 рубля.
Курс евро увеличился на 11 копеек и составил 91,17 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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