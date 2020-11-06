Рубль перешел к снижению

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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
53 минуты назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Все новости на карте
На открытии торгов в пятницу, 6 ноября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 24 копейки — до 77,24 рубля.
Курс евро увеличился на 11 копеек и составил 91,17 рубля.
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