Ещё
Далее:
Читайте также:
Советские фильмы: лучшее из СССР
Советские фильмы: лучшее из СССР Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.01
$
77.40
91.15
91.50
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
40.47
+1.02 Золото
1947.39
+0.32 РТС
1108.15
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1831
+0.0012
22.10
1.1819
03.11
26.10
12.10

Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 45 минут назад
Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,74% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 840,23 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,78% и равнялся 1 161,62 пункта.
На финансовые рынки пришла коррекция, отмечаетаналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Сценарий выборов в США развивается по худшему варианту: оба кандидата заявили о своей победе, поясняет он. При этом нынешний глава Белого дома Дональд Трамп грозит оспорить в суде результаты голосования во всех Штатах, где он проиграл, и дойти до Верховного суда.

«Это значит, что вопрос о новом президенте может затянуться на недели, если не месяцы, и на рынке снова будет сохраняться неопределенность, которая и вызывала предвыборные распродажи», — поясняет эксперт.

Он допускает, что благодаря именно этому фактору сегодня с утра американские фьючерсы снижаются примерно на 0,7%. В минусе золото, более чем на 2,5% падает нефть, вновь уйдя под отметку 40 долларов за баррель.

«Таким образом, и нас сегодня ждет негативное открытие. Если внешний фон не улучшится, то распродажи под вечер могут усилиться на опасениях, что за выходные западные инвесторы вновь вспомнят о росте заболеваемости коронавирусом и начнут следующую неделю с продаж. Впрочем, какие-либо прогнозы в последнее время давать трудно — рынки очень волатильны», — заключает Антонов.

Видео дня. 12 триллионов рублей россияне держат у себя наличными
Банки.ру: последние новости
Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов Курс евро на Мосбирже поднялся до 94 рублей впервые с декабря 2014 года Курс евро на Мосбирже поднялся до 94 рублей впервые с декабря 2014 года Курс рубля снижается в начале торгов Курс рубля снижается в начале торгов
Комментарии
Рынки , Алексей Антонов , Дональд Трамп , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение