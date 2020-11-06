Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,74% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 840,23 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,78% и равнялся 1 161,62 пункта.

На финансовые рынки пришла коррекция, отмечаетаналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов . Сценарий выборов в США развивается по худшему варианту: оба кандидата заявили о своей победе, поясняет он. При этом нынешний глава Белого дома Дональд Трамп грозит оспорить в суде результаты голосования во всех Штатах, где он проиграл, и дойти до Верховного суда.

«Это значит, что вопрос о новом президенте может затянуться на недели, если не месяцы, и на рынке снова будет сохраняться неопределенность, которая и вызывала предвыборные распродажи», — поясняет эксперт.

Он допускает, что благодаря именно этому фактору сегодня с утра американские фьючерсы снижаются примерно на 0,7%. В минусе золото, более чем на 2,5% падает нефть, вновь уйдя под отметку 40 долларов за баррель.