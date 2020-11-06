Выборы президента США состоялись, теперь можно выдохнуть — обвала рубля, ожидаемого в связи с победой Джозефа Байдена , не произошло. Вчера после обнародования предварительных итогов выборов американского президента торги по рублёвым парам открылись резким укреплением рубля к доллару и евро, которые упали до значений начала третьей декады октября.

На валютном рынке победы Байдена опасались примерно по той же причине, по которой соответствующие опасения присутствовали на нефтяном рынке, так как рубль всё ещё достаточно сильно зависит от цен на нефть. Главным образом, опасения были связаны с тем, что кандидат от демократов в противовес действующему президенту Дональду Трампу обещал отменить введённое Трампом нефтяное эмбарго против Ирана, что, соответственно, увеличит существующий избыток предложения над спросом и может вызвать новый обвал цен на нефть. Кроме того, в Конгрессе ряд сенаторов от Демократической партии были инициаторами «санкционных» законов и законопроектов против России, и победа кандидата от демократов вызывает опасения у валютного рынка относительно того, что санкционная риторика в отношении нашей страны при Байдене может как минимум усилиться, и более того, новые экономические санкции могут из угрозы стать реальностью.

Однако мы полагаем, что многие прошлые опасения с достаточно большой вероятностью не оправдаются. Во-первых, подсчёт голосов может затянуться, что делает достаточно вероятной повторение ситуации 2000 года, когда исход противостояния республиканца Джорджа Буша-младшего и демократа Альберта Гора (занимавшего пост вице-президента при президенте Клинтоне) решил только Верховный суд, присудивший победу всё-таки Бушу-младшему. Так что есть вероятность, хотя небольшая, что и для Трампа ещё не всё потеряно. Во-вторых, даже если Байден благополучно станет президентом и благополучно отменит эмбарго против Ирана, очень вероятно, что Иран как страна-член ОПЕК со временем подключится и к соглашению ОПЕК+. То есть сегодняшнее антииранское эмбарго не столько сдерживает избыточное предложение нефти (которая теми или иными путями всё равно попадает на рынок), сколько не позволяет Ирану участвовать в ОПЕК+.

Может быть, не случайно Дональд Трамп сказал в одном из интервью, что России было бы проще иметь дело с «сонным Джо» (как он называл своего политического оппонента), чем с ним самим. Ведь Байден, отменив антииранское эмбарго, фактически устранит препятствие для участия Ирана в ОПЕК+, за исключением нежелания терять долю рынка, но последнее препятствие может быть устранено путём компромиссов и договорённостей участников ОПЕК+.

Что касается санкционной угрозы, она может возобновиться, но не сразу, ведь для того, чтобы иметь право вводить санкции, Байдену надо сначала как минимум дождаться официальной победы, а затем вступить в должность президента, но инаугурация президентов США обычно происходит в конце января. Однако возникает вопрос: а в связи с чем администрация Байдена будет налагать новые санкции на Россию, тем более, на российский бизнес? Можно, конечно, сказать, что для того, чтобы ввести санкции против России повод у официальных лиц США всегда найдётся. Но дело в том, что все введённые ранее экономические санкции Запада делали Россию только сильнее. Наиболее угрожающим из возможных санкций был бы запрет администрации США для американских инвесторов на владение российским госдолгом. Однако такие ограничительные меры фактически стали бы санкциями против американских инвестиционных институтов и привели бы к многочисленным судебным искам против администрации Байдена, а также — к дальнейшему сокращению вложению России в казначейские облигации США, что вызвало бы падение цен на них и рост доходности, а США с их раздутым государственным долгом такой поворот событий был бы крайне невыгодным. Так что можно сказать, что у российского рубля после выборов в США появляется достаточно неплохой повод для укрепления.

Мы не исключаем влияния на рубль других неблагоприятных факторов, например, неблагоприятных последствий второй волны пандемии коронавируса, политических потрясений на постсоветском пространстве или экономических кризисов в других развивающихся странах, которые могут вызвать продажу рубля и увеличить спрос на доллар. По оценкам ИАЦ «Альпари», до конца 2020 года доллар США по отношению к рублю может колебаться в достаточно широком коридоре в 74-83 руб., а наступающий 2021 год российская национальная валюта может встретить укреплением до 74 руб. за доллар.