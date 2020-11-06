Рубль снижается перед выходными 

Рубль снижается против доллара и евро, корректируя перед выходными взлет предыдущих двух дней.

Снижение рынка нефти и мировых фондовых рынков сигнализируют об ослаблении аппетита к риску после роста на надеждах о появлении определенности с выборами президента США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.24 мск рос на 46 копеек, до 77,46 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 91,97 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Российская валюта в пятницу снижается перед выходными после двух сессий стремительного восстановительного роста. В целом же завершающаяся неполная рабочая неделя оказалась довольно нервной. Началась она подскоком доллара к максимуму с марта — 80,95 рубля и с декабря 2014 года против евро — до 94,14 рубля.

Однако надежды на появление определенности с выборами президента США оказали мощную поддержку стоимости рисковых активов и "развивающихся" валют на мировых рынках. Этим и объясняется бурный рост рубля — доллар накануне падал до 76,78 рубля, евро — до 90,73 рубля. То есть основные валюты за два торговых дня теряли более 4 рублей и 3,4 рубля, соответственно.

Однако перед выходными определенности в итогах выборов в США пока не появилось, и игроки рынков фиксируют краткосрочную прибыль.

Сигналом ослабевшего спроса на риск является снижение в пятницу биржевых индексов Европы — на 0,2-0,9%, американские фондовые индексы также теряют — 0,6-1,1%.

Фьючерсы на сорт нефти Brent также коррекционно снижаются — на 2,5%, до 39,91 доллара за баррель. На первый план опять выходят коронавирусные риски.

Рост случаев заражения и угроза повторного локдауна в ряде стран оказали серьезное давление на нефтяные котировки, поскольку это ставит под угрозу перспективы спроса на "черное золото". В США за последние сутки было зарегистрировано рекордное число случаев заражения COVID-19 — инфицировано почти 103 тысячи человек, скончалось более тысячи.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,6-1%. Рублевая цена нефти сползла до уровня 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Важным событием стало заседание ФРС США , которая, как и ожидалось, оставила без изменений процентные ставки и программу покупки активов, отметил Максим Коровин из "ВТБ Капитала".

"Риторика заявления регулятора по итогам заседания также существенно не изменилась: Федрезерв обратил внимание на усиление угрозы экономическому росту, связанной с пандемией коронавируса, и призвал к расширению мер фискальной поддержки экономики. Глава ФРС Джером Пауэлл упомянул, что члены FOMC обсуждали сценарии возможной подстройки программы покупки активов — включая ее объем, состав и график, — из чего следует, что в декабре меры по стимулированию экономики могут быть расширены", — добавил эксперт.

С учетом традиционной осторожности инвесторов в пятницу рубль сегодня может еще ослабеть, а доллар — достичь отметки 78 рублей, считает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"В то же время, к вечеру поддержку спросу на риск может оказать хороший отчет по рынку труда в США за октябрь, где в последнее время устойчиво снижалось количество заявок по безработице, а также потенциальная победа Байдена", — отметил Попов.

Установленные вчера рублем недельные вершины могут стать серьезными техническими препятствиями для его роста, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".